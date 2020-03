Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Goldkette aus Juweliergeschäft geklaut

Singen (ots)

Eine Goldkette im Wert von knapp 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Montagabend bei einem Juwelier in der Ekkehardstraße erbeutet. Der Mann suchte um kurz nach 17 Uhr das Geschäft auf und ließ sich verschiedene Schmuckstücke aus der Auslage holen, um sie anzuprobieren. Er verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und konnte eine Goldkette, die diese zuvor wieder in die Schachtel zurückgelegt hatte, unbemerkt an sich nehmen. Unter dem Vorwand, Bargeld für den Schmuckkauf bei einer Bank abheben zu wollen, verließ der Mann das Geschäft. Erst danach wurde das Fehlen der Kette bemerkt.

Die Verkäuferin beschreibt den Täter wie folgt: Ca. 1,80 m groß, normale Statur, dunkelhäutig. Er trug dunkle Kleidung, schwarze Schuhe der Marke DC sowie eine Baskenmütze. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel.: 07731/888-0) zu melden.

