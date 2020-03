Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) In eine Werkstatt am Hochschul-Campus eingebrochen und verschiedene Arbeitsgeräte gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine Werkstatt am Hochschul-Campus in der Jakob-Kienzle-Straße eingebrochen und haben daraus teils hochwertige Arbeitsgeräte gestohlen. Über das unverschlossene Treppenhaus gelangten die Täter zunächst ins Untergeschoss des Gebäudes. Dort hebelten sie eine Tür zur Ausbildungswerkstatt auf und gelangten so an diverse Arbeitsgeräte. Mit einem hochwertigen VDO-Messgerät, Akku-Schraubern, einer Winkelsäge sowie einer Bohrmaschine und vergleichbaren Maschinen im Gesamtwert von über 6000 Euro flüchteten die Täter aus dem Gebäude. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Gerätschaften geht die Polizei derzeit davon aus, dass möglicherweise zwei Täter am Werk waren. Für den Abtransport der Gerätschaften benutzten die Einbrecher einen im Hochschul-Campus aufgefundenen Schulranzen, welchen sie zuvor in einem Aufenthaltsraum entleert hatten. Die Polizei Schwenningen ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Jakob-Kienzle-Straße beziehungsweise am Hochschul-Campus entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

