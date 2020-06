Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Zusammenstoß an Kreuzung

Altkreis Norden (ots)

Leezdorf - Zusammenstoß an Kreuzung

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch in Leezdorf an der Kreuzung Am Sandkasten / Adeweg zusammengestoßen. Die 22 Jahre alte Fahrerin eines VW kam gegen 14.30 Uhr aus dem Adeweg und übersah im Kreuzungsbereich offenbar einen 44 Jahre alten Ford-Fahrer, der auf der Straße Am Sandkasten fuhr. Der VW prallte gegen die Beifahrerseite des Ford. Die 22-jährige VW-Fahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

