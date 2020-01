Polizei Bielefeld

POL-BI: Stadtbahn mit Farbe besprüht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bereits am Samstag, 18.01.2020, ist ein Wagen eines Stadtbahnzugs erneut durch eine Farbschmiererei beschädigt worden.

Ein 42-jähriger Fahrgast befand sich gegen 15:00 Uhr an der Haltestelle "Rathaus". Nach einem kurzen Halt fuhr eine Stadtbahn der Linie 3 weiter in Fahrtrichtung Stieghorst. Während die Bahn den Bereich der Haltestelle in langsamer Fahrt verließ, sah der 42-Jährige, wie ein junger Mann zu einer Spraydose griff.

Der Zeuge meldete der Polizei, dass der Unbekannte einen Wagon der Stadtbahn mit schwarzer Farbe besprühte. Eine Streife der nahegelegenen Stadtwache traf den verdächtigen Sprayer wenig später an der Haltestelle an.

Der 27-jährige Bielefelder äußerte spontan, dass er lediglich eine besprühte Bahn erneut angesprüht habe. Die Beamten notierten seine Personalien für eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und stellten eine Tüte mit Spraydosen sicher.

