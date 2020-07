Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Unfall verursachte am Sonntagnachmittag ein unbekannter Motorradfahrer in Schönau. Der Motorradfahrer fuhr kurz vor 17 Uhr in der Altneudorfer Straße mit seinem Motorrad aus einer Parklücke aus und geriet dabei zu weit links. Ein entgegenkommender 38-jähriger Mercedes-Fahrer musste hierdurch nach rechts ausweichen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Sandsteinmauer. Der Motorradfahrer fuhr anschließend einfach weiter. Der Mercedes wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

