Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Verkehrsunfall drei Beteiligte leicht verletzt - 13.000 Euro Sachschaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher/St. Ilgener Straße wurden drei Beteiligte leicht verletzt, an den beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Eine 62-jährige Fahrerin eines VW war von der Rohrbacher Straße nach links in die St. Ilgener Straße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 48-jähriger Fahrer eines Kia, der in Richtung Nußloch unterwegs war. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrer sowie eine 38-jährige Beifahrerin im Kia leicht verletzt. Alle Verletzten wurden nach ihrer Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungsfahrzeugen in Heidelberger Kliniken eingeliefert.

