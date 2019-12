Polizei Steinfurt

POL-ST: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Rheine (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Nach Brand in Mehrfamilienhaus in Rheine - Mordkommission ermittelt" (ots vom 28.12., 10.09 Uhr)

Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 47-Jährigen an

Nach der Festnahme des 47-jährgen Bewohners in der Brandnacht wurde dieser am Sonntag (29.12.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und ordnete die sorfortige Untersuchungshaft an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape zur Verfügung.

Polizei Steinfurt

