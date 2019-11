Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein

Daun (ots)

Ereignis : Wechselfallenbetrug Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße Zeit: 28.11.2019, 17:20 Uhr

Zur genannten Zeit betraten zwei männliche Personen einen Getränkemarkt in der Sarresdorfer Straße und bezahlten dort ihre eingekaufte Ware im Wert von 7 Euro mit einem 200-Euro-Schein. Anschließend monierte der vermeintliche Kunde, dass die Ware doch günstiger ausgezeichnet gewesen sei und wollte daher die Ware zurückgeben. Nachdem er die Ware und das zuvor von der Kassiererin erhaltene Wechselgeld zurückgegeben hatte, erhielt er wieder seinen 200-Euro-Schein und verließ den Markt. Erst dann bemerkte die Kassiererin, dass bei dem zurückgegebenen Wechselgeld 100 Euro fehlten.

Ereignis : Diebstähle aus Handtaschen in Supermärkten Ort: Daun und Gerolstein Zeit: 28.11.2019, 13:00 - 13:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum kam es in Supermärkten in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, und in Daun, Bitburger Straße, jeweils zu einem Diebstahl eines Portemonnaies aus Handtaschen, welche die Kundinnen während des Einkaufs in ihren Einkaufswagen abgelegt hatten.

Ereignis: Flucht nach Spiegelkollision im Begegnungsverkehr Ort: K 35 zwischen Hinterweiler und Daun-Waldkönigen Zeit: 29.11.2019, 16:20 Uhr

Ein schwarzer Suzuki Pkw befuhr die K35 aus Waldkönigen kommend in Richtung Hinterweiler. Im Begegnungsverkehr mit einen silbernen Kleinwagen berührten sich die beiden linken Außenspiegel und wurden entsprechend beschädigt. Der/die Fahrer/in des silbernen Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinter dem silbernen Kleinwagen soll ein blauer Pkw gefahren sein. Der/die Fahrer/in dieses Pkw wird gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0, in Verbindung zu setzen.

Ereignis : Ladendiebstahl einer hochwertigen Markenjacke Ort: Daun, Wirichstraße Zeit: 29.11.2019, 14:30 Uhr

Zur genannten Zeit wurde von einem männlichen Täter eine hochpreisige Funktionsjacke der Marke Mammut aus einem Bekleidungsgeschäft in der Dauner Wirichstraße entwendet. Die Videoüberwachungsanlage zeichnete die Tat auf. Der Täter ist ca. 55 Jahre alt, normale Statur, graumelierter Bart, trug eine schwarze Hose, eine schwarze Steppjacke und eine karierte Mütze.

