Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg stoppt geklauten PKW.

Bitburg (ots)

Am Samstagmorgen, dem 30.11.2019, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg gegen 01:30 Uhr auf der L32 zwischen Bitburg und dem Königswäldchen ein unsicher geführtes Kraftfahrzeug auf. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei Erkennen der Kontrollabsicht versuchte der Fahrzeugführer durch Beschleunigen des PKWs der Kontrolle zu entkommen. Nach kurzem Fluchtversuch stoppte er das Fahrzeug am Ortseingang des Stadtteils Bitburg-Matzen und versuchte schließlich fußläufig zu flüchten. Die Person konnte durch unmittelbares Einschreiten der Beamten an der weiteren Flucht gehindert und letztlich festgenommen werden.

Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm unter Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss stand. Zudem ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass er das Fahrzeug kurze Zeit zuvor entwendet hatte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwarten nun mehrere empfindliche Strafverfahren. Das Fahrzeug konnte noch in der Nacht unbeschädigt an den Eigentümer übergeben werden, welcher bis dato vom Fehlen seines Fahrzeugs nichts wusste.

