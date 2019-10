Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle vom 18.10.2019

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten, Bad Hersfeld Freitag, 18.10.2019, 09:35 Uhr

Der Fahrer eines Stadtbusses (Linienverkehr) übersah beim Abbiegen von der Friedloser Straße in den Zellersgrund einen bevorrechtigten Radfahrer; dieser wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 73-jährige Radler in das Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Am Rad sowie am Omnibus entsand Sachschaden: 5000 Euro.

Verkehrsunfall Sachschaden, Neuenstein Freitag, 18.10.2019, 11:25 Uhr Der Fahrer eines unbeladenen LKW mit Anhänger (Schüttgutkipper) kam im Bereich von Mühlbach auf der L 3153 aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab, fuhr in den Straßengraben und kippte anschließend auf die Seite. Das Gespann wurde erheblich beschädigt: Sachschaden 150.000 Euro. Berichterstatter: PHK Lampersbach, Polizeistation Bad Hersfeld

