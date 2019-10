Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Petersberg (ots)

Zu einem Unfall mit leicht verletzter Person kam es am Freitagmittag, den 18.10. gegen 12:25 Uhr in der Petersberger Justus-Liebig-Straße. Ein 36 - jähriger aus einem Fuldaer Stadtteil wollte von der Straße nach links auf ein Grundstück einfahren und musste verkehrsbedingt halten. Ein 30 - Jähriger aus Leipzig, der mit seinem Peugeot Kleintransporter dahinter fuhr, bemerkte den anhaltenden BMW des Fuldaers zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen etwa EUR 4.500,00. Der BMW - Fahrer kam leicht verletzt ins Klinikum Fulda. Berichterstatter: PHK Schlag, Polizeistation Fulda

