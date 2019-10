Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Philippsthal - Am Donnerstag (17.10.), gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus dem Wartburgkreis, die B62 aus Heimboldshausen kommend in Richtung Unterneurode, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der PKW kam links von der Fahrbahn ab und ist an einer Böschung zum Stehen gekommen. Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW musste abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Gefertigt: Drönner, VAe (Polizeistation Bad Hersfeld)

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell