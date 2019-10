Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch -

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Außenspiegel beschädigt

Rotenburg - Am Freitag (18.10.), gegen 04:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den rechten Außenspiegel von einem schwarzen Ford Focus. Dieser war in der Dickenrücker Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen - In der Zeit von Montag (07.10.) bis Donnerstag (17.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Die Diebe stahlen unter andrem Schmuck und verursachten einen Sachschaden von circa 200 Euro.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (16.10.), gegen 21:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Seat Leon. Dieser war im Bereich der Hainstraße abgestellt. Unbekannte Täter verursachten auf unbekannte Art und Weise eine größere Delle in der hinteren Türe auf der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell