Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Sachbeschädigung

Vogelsberg (ots)

Diebstahl von Kfz-Teilen

Herbstein - In der Nacht zu Mittwoch (16.10.) stahlen Unbekannte ein Blinkerlicht von einem grünen Audi 80, welcher in der Rixfelder Straße abgestellt war. Die Täter bauten den in der Stoßstange separat angebrachten Blinker aus und beschädigten hierbei auch den Lack. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 250 Euro.

Pkw zerkratzt

Lauterbach - In der Zeit von Montag (14.10.) bis Mittwoch (16.10.) beschädigten Unbekannte einen weißen VW Golf. Dieser war in der Straße "Hinter der Burg" abgestellt. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzten die Täter die Fahrerseite und verursachten einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell