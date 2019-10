Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Großenlüder - In der Zeit von Dienstag (15.10.) bis Donnerstag (17.10.) versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim im Wiesenweg einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür aufzuhebeln, was augenscheinlich jedoch misslang. Durch die Tat wurde ein Sachschaden von circa 500 Euro verursacht.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Petersberg - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der Zeit von Freitag (27.09.) bis Dienstag (08.10.) zu einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Goerdelerstraße. Die Täter beschmierten den Pausenhof, sowie eine Fensterreihe mit Farbe. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell