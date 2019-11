Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unschön und verboten

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

In der Zeit vom 26.11., 18:00 Uhr, bis zum 27.11.2019, 08:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Prüm die Fassade eines Blumengeschäftes mittels Graffiti (Farbe dunkelgrau-schwarz) verunstaltet.

Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 06551/9420 an die Polizeiinspektion in Prüm erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-9420

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell