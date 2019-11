Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Sinspelt (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße In der Gracht. Während der Abwesenheit der Bewohner brachen der oder die unbekannten Täter die Haustür auf,gelangten so in das Gebäude und durchsuchten Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06562 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell