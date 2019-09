Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruchdiebstähle - Wohnungen im Hochparterre betroffen

Braunschweig (ots)

18./19.09.2019, bis 07.45 Uhr Braunschweig, Stadtgebiet

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag.

Zunächst meldete sich ein 46-jährgier Mann aus der Helmholtzstraße. Er hatte über Nacht seine Balkontür offengelassen. Diesen Umstand nutzten unbekannte Täter, um auf seinen Balkon zu klettern und durch die Tür in die Wohnung zu gelangen. Hier entwendeten sie einen dreistelligen Eurobetrag an Bargeld. Schließlich verschwanden der oder die Täter wieder, ohne dass der 46-jährige Bewohner etwas bemerkt hatte.

Ähnlich erging es einem Ehepaar in der Sieglindstraße. Die 52-jährige Frau hatte ein Fenster auf dem Balkon auf Kipp gestellt. Unbekannte Täter öffneten hierdurch die Balkontür während die Wohnungsinhaber schliefen und kamen so in die Wohnung. Hier entwendeten sie ein Smartphone und entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei rät, Fenster insbesondere in den unteren Stockwerken nicht auf Kipp stehen zu lassen, um möglichen Einbrechern die Arbeit zu erschweren. Tipps zum Einbruchschutz gibt es kostenlos von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Hier können auch Termine direkt vor Ort abgesprochen werden.

