Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte entwendeten Bargeld aus der Wohnung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weinberg 17.09.2019, 10.15 Uhr

Zwei Männer gaben sich fälschlicherweise als Polizeibeamte aus und betraten die Wohnung der Geschädigten. Hier ließen sie sich die vorhandenen Wertsachen zeigen und entwendeten sie einen hohen Bargeldbetrag, bevor sie flüchteten.

Kurz nachdem die 74- und 78-jähriges Eheleute am Dienstagvormittag vom Einkaufen nach Hause zurückgekehrt waren, klingelte es an ihrer Haustür. Zwei Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hätte. Auch einen Täter hätten sie bereits festgenommen.

Die Männer erklärten weiter, dass der 78-Jährige nun nachsehen müsse, ob ihm ebenfalls Wertsachen gestohlen wurden.

Unter diesem Vorwand betraten die Unbekannten die Wohnung und schauten sich in verschiedenen Zimmern um. Der Rentner hatten den Trickdieben Glauben geschenkt, auch weil sie ihm einen vermeintlichen Polizeidienstausweis vorgezeigt hatten. Er zeigte den Männern den Schrank, in dem sich eine Geldkassette mit Bargeld und persönlichen Dokumenten befand.

Mit Handschuhen nahm einer der Männer die Geldkassette heraus. Kurz darauf verschwanden die beiden falschen Polizeibeamten aus der Wohnung, die Geldkassette nahmen sie mit.

Weil der Senior den beiden Dieben noch hinterhergelaufen war, konnte er beobachten, dass sie in eine grüne Limousine gestiegen und weggefahren sind.

Der Schaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei warnt vor dieser Form des Trickdiebstahls und rät, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen und keine Angaben zu finanziellen oder persönlichen Verhältnissen zu machen.

