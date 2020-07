Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Frauenweiler/Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei zwischen Jugendlichen bzw. Heranwachsenden - sechs Beteiligte angetroffen - ein Leichtverletzter

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag erhielt die Polizei einen Hinweis, dass es an einer Hütte im Zeisigweg zu einer Schlägerei mit etwa 40 Jugendlichen kommen soll. Auslöser soll eine Auseinandersetzung am Vortag gewesen sein. Als die Polizei mit insgesamt sechs Streifenbesatzungen anrückte, war bereits ein Großteil der Beteiligten mit Rollern und Autos weggefahren. Insgesamt wurden sechs Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 17 und 19 Jahren angetroffen. Ein 18-Jähriger wies eine leichte Gesichtsverletzung auf. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell