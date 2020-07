Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und zwei Verletzten

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 723 im Bereich der Brücke über der B 3. An einer Ampel in Fahrtrichtung des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau. Eine 25-jährige Frau erkannte diesen Rückstau offenbar zu spät und schob nach der Kollision insgesamt 3 Fahrzeuge ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls lösten bei zwei Fahrzeugen die Airbags aus. Diese beiden Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch eine weitere 19-Jährige Autofahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

