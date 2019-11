Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Linienbus musste Vollbremsung einleiten - Drei Fahrgäste und PKW Fahrerin leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Nach dem Fahrmanöver einer 40-jährigen Autofahrerin musste gestern (11. November 2019, 15.48 Uhr) der Fahrer eines Linienbusses auf der Kölner Landstraße / Werstener Straße eine Notbremsung einleiten.

Nach erster eigener Aussage fuhr der Fahrer des Rheinbahn Busses an der Kreuzung A46/Kölner Landstraße in Richtung Werstener Straße nach Fahrtsignal der Busspurampel an. Kurz vor dem Überqueren des Fahrstreifens der Kölner Landstraße näherte sich plötzlich von rechts kommend der Toyota der 40-Jährigen aus Monheim. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Notbremsung ein. Hierdurch verletzten sich mindestens drei Fahrgäste des Linienbusses leicht. Ein Rettungswagen brachte eine elfjährige Schülerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Toyotas erlitt einen Schock. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht.

