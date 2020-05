Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbruch in Wohnung - Pkw gestohlen ++ Pkw gestohlen ++ Diebstahl eines Kettcars ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Barendorf - Einbruch in Vereinsheim eines Sportvereins

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.05. auf 16.05.) gewaltsam in das Vereinsheim eines Sportvereins im Drosselweg ein und entwendeten Alkohol. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Über weiteres Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Barendorf unter der Telefonnummer 04137-808870 entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

In einem Lüneburger Mehrfamilienhaus in der Grapengießerstraße drangen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Kellerraum ein. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Verkehrskontrollen

Polizeibeamte führten am Sonntag in der Lüneburger Innenstadt Kontrollen zur Verkehrsüberwachung mit den Schwerpunkten Sicherheitsgurt und Mobiltelefon durch. Dabei wurden insgesamt 70 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Adendorf - Diebstahl von Stromkabeln

Bereits in der Zeit von Freitag, 15.05.2020, 16:30 Uhr, bis Samstag, 16.05.2020, 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Artlenburger Landstraße in Adendorf ca. 70 Meter Stromkabel, welche zwischen einer Tankstelle und einer Baustelle verlegt waren. Hinweise nimmt die Polizeistation Adendorf unter der Telefonnummer 04131-854010 entgegen.

Reppenstedt - Diebstahl eines Kettcars

Im Zeitraum von Donnerstag, 14.05.2020, bis Samstag, 16.05.2020, entwendeten Unbekannte in der Straße Auf den Metten ein angeschlossenes Kettcar, das unter einem Carport abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizeistation Reppenstedt unter der Telefonnummer 04131-244480 entgegen

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Pkw gestohlen

Zwischen dem 15.05.20, 18.00 Uhr, und dem 16.05.20, 13.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen Nissan X-Trail, der auf einem Firmengelände in der Lange Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel.: 05844/976400, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Einbruch in Wohnung - Pkw gestohlen

Zwischen dem 14 und 17.05.20 brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Rathausstraße ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und nahmen u.a. einen Fernseher und Herrenoberbekleidung aus der Wohnung mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. In der Nacht zum 17.05.20 wurde, ebenfalls in der Rathausstraße, ein älterer, silberfarbener Daimler 220 gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 2.000 Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Uelzen - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Spätnachmittag des 17.05.20 wurde der 41 Jahre alte Fahrer eines Seat auf der B4 von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Seat-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

