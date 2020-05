Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: +++Wochendpressemitteilung der PI Lüneburg

Lüchow-Dbg.

Uelzen vom 15.-17.05.2020+++

Lüneburg (ots)

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15.05. - 17.05.2020 +

Lüneburg

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung, Trunkenheit, Blutentnahme, Gewahrsam

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr kam es auf dem Sande zwischen mehreren männlichen Personen zu Streitigkeiten unter teils erheblichem Alkoholeinfluss. Der Beschuldigte (25 Jahre, sudanesischer Staatsbürger aus dem Landkreis) warf schließlich ein Fahrrad und mehrere Dosen Bier nach den Opfern (31 und 53 Jahre aus LG). Nach Anzeigenaufnahme erhielt der stark alkoholisierte Beschuldigte einen Platzverweis und die Untersagung sein mitgeführtes Fahrrad zu fahren. Kurze Zeit später kam es zu einer erneuten gefährlichen Körperverletzung und der Beschuldigte wurde von Zeugen fahrend auf seinem Fahrrad gesehen. Der Beschuldigte wurde nun zur Wache verbracht, die erforderliche Blutentnahme konnte nur unter körperlichem Zwang gegen den Willen des Beschuldigten durchgeführt werden. Aufgrund seines Gesamtverhaltens wurde er anschließend dem Gewahrsam zugeführt.

Ihn erwarten nun einige Strafanzeigen.

Rullstorf - Einbruch in ein Gartencenter

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Scheibe auf der Gebäuderückseite eines Verkaufsgebäudes. So gelangten sie in den Verkaufsraum und konnten ein wenig Wechselgeld entwenden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Scharnebeck unter Tel. 04136-912390.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus mit Entwendung PKW

Am Samstag in der Zeit von 01:00 Uhr - 08:30 Uhr warfen unbekannte Täter eine Fensterscheibe zum Eingangsbereich des EFH in der Soltauer Straße ein. Dort entwendeten sie zielgerichtet ein Schlüsselbund samt PKW-Schlüssel. Mit diesem wird dann der vor dem Haus geparkte graue VW Golf V, amtl. Kz.: NF-S 682, entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüneburg - Diebstahl aus PKW

Unbekannte Täter schlugen am Samstag in der Zeit von 10:00 Uhr - 10:40 Uhr auf dem Parkplatz Rote Schleuse die rechte hintere Seitenscheibe von einem VW Polo ein und entwendeten eine unter dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche mit diversem Inhalt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüneburg - Drogen im Straßenverkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades am Samstag gegen 13:15 Uhr in der Bunsenstraße wurde bei dem 30-jährigen Fzg.führer eine Beeinflussung mit Kokain und THC festgestellt. Auf dem KKR wurde zu dem noch ein vierjähriges Kind mit Fahrradhelm festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Straf- bzw. Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Tageswohnungseinbruch

Unbekannte Täter hebelten eine sichtgeschützte Terrassentür eines Einfamilienhauses am Zeltberg am Samstag in der Zeit von 13:00 Uhr - 13:15 Uhr auf. Vorher klingelten die Unbekannten vermutlich Sturm an der Haustür. Dieses wurde durch Zeugen im Obergeschoss gehört aber ignoriert. Die Unbekannten stiegen in das EFH ein und begaben sich in das Schlafzimmer. Dort wurde Schmuck gefunden und entwendet. Der Zeuge befindet sich zur Tatzeit im Obergeschoss ruft allerdings nicht die Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüneburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag gegen 14:00 Uhr wurde am Springintgut ein Kleinkraftrad im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Der 17-jährige Fzg.führer aus Hannover konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Das Versicherungskennzeichen war aus 2019 in der Farbe grün war mit schwarzer Farbe für das Jahr 2020 übermalt.

Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Diverse Sachbeschädigungen an PKW

Ein amtsbekannter 27-jähriger Mann aus Lüneburg beschädigte am Samstagabend gegen 18:00 Uhr in der Bilmer Straße mehrere PKW ( u.a. abgeschlagene Aussenspiegel). Er hatte vor den Taten unbekannte Rauschmittel konsumiert und stand völlig neben sich. Richterlich angeordnet ging der Berauschte in den Polizeigewahrsam.

Lüneburg - Zechbetrug

Zwei amtsbekannte Wiederholungstäter (männl., 51 und 44 Jahre) konsumierten am Samstagabend alkoholische Getränke in einer Brauereigaststätte in Lüneburg. Als die Rechnung kam konnten sie natürlich nicht bezahlen.

Ein Hausverbot wurde ausgesprochen und Strafanzeigen gefertigt.

Lüchow-Dannenberg

Wechselseitige Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung

Ereignisdatum: Fr., 15.05.2020 18:20 - Fr., 15.05.2020 18:35 Ereignisort: 29439 Lüchow, Dannenberger Straße Kurzsachverhalt: Eine 18-jährige schlug einer 20-jährigen während einer verbalen Auseinandersetzung mit der Faust ins Gesicht. Nachfolgend wurde die 20-jährige mit dem Tode bedroht. Die 20-jährige wiederum schlug der 18-jährigen mehrmals gegen den Kopf und beleidigt diese.

Diebstahl aus Zahnarztpraxis

Ereignisdatum: Do., 14.05.2020 19:00 - Fr., 15.05.2020 07:25 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Lüneburger Straße Kurzsachverhalt: Unbekannte Täter hebeln zunächst ein Metalltor zum Hinterhof einer Zahnarztpraxis auf. Anschließend wird ein Außenfenster aufgehebelt, durch welches die Täter in die Praxis gelangen. Im Bereich der Patientenanmeldung werden diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Es wird eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Lüchow

Diebstahlsdelikte in Lüchower Viertel

Ereignisdatum: Sa., 15.05.2020 23:00 - Sa., 16.05.2020 04:30 Ereignisort: 29439 Lüchow, Tarmitzer Straße / Reeperbahn / Senator-Sandhagen-Str. Kurzsachverhalt: Ein Täter gelangt auf ein Grundstück in der Senator-Sandhagen-Str. und entwendet aus einer Garage ein schwarzes Trekkingrad. In der Bergstr. wird ein Vorhängeschloss einer Garage aufgebrochen und ein Täter verschaffte sich hierdurch Zutritt in diese. Dort zog er ein abgestelltes Kraftrad hinaus, dabei kippte es um und das Kraftrad wurde beschädigt. Daraufhin entfernte sich der Täter offenbar. In der Tarmitzer Straße beobachten Anwohner eine männliche Person, die sich Zugang zum Innenhof eines Gebäudes verschafft und dort mit einer Taschenlampe in Fenster und Türen leuchtet. Da ein versuchter Einbruch im Raume steht, wird die Person durch einen Anwohner angesprochen. Dieser flüchtet daraufhin vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Lüchow

Sachbeschädigung an Kfz

Ereignisdatum: Do., 14.05.2020 20:15 - Fr., 15.05.2020 10:00 Ereignisort: 29462 Wustrow, Salzwedeler Straße Kurzsachverhalt: Unbekannter Täter zersticht einen Reifen eines weißen Renault Twingodes in der Salzwedeler Str. in Wustrow. Schadenshöhe: 100 EUR Hinweise bitte an die Polizei Lüchow Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Ereignisdatum: Fr., 15.05.2020 13:10 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Werder Kurzsachverhalt: Ein 18-jähriger Fahrer eines Citroen wartete verkehrsbedingt am Stopp-Schild der Straße Werder. Beim Anfahren auf die Jeetzelallee übersah er die von rechts auf dem Radweg fahrende, bevorrechtigte 85-jährige auf ihrem Fahrrad. Es kam zum leichten Zusammenstoß, so dass die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Ereignisdatum: Sa., 16.05.2020 13:55 - Sa., 16.05.2020 14:00 Ereignisort: 29479 Jameln, Hauptstraße, Kreuzung Dobro/ Bergstraße Kurzsachverhalt: Ein Fahrer (41 Jahre) eines Citroen will innerorts nach links abbiegen und muss auf Grund Gegenverkehr zunächst warten. Ein nachfolgender 41-jähriger Passat-Fahrer muss deshalb hinter diesem anhalten. Die mit ihrem VW Polo folgende 21-jährige erkennt die Situation zu spät, fährt auf den Passat auf und schiebt diesen auf den Citroen. Die Unfallverursacherin wird bei dem Unfall schwer, die weiteren Beteiligten leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Einbruchsdiebstahl in/aus Pkw

Ereignisdatum: So., 17.05.2020, 00:00 - So., 17.05.2020 04:45 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Pörmkehof Kurzsachverhalt: Bislang unbekannter Täter schlägt die Fahrerscheibe eines abgestellten Pkw BMW 5er ein, entwendet das Lenkrad, öffnet die Motorhaube, baut die Scheinwerfer aus und entwendet auch diese. Schadenshöhe: ca. 3.500 EUR Hinweise bitte an die Polizei Lüchow

Uelzen

Möglicherweise versuchtes Tötungsdelikt in Uelzen

Ebstorf - Falscher Vodafone Mitarbeiter

Bereits am Dienstag, 12.05., klingelte ein unbekannter Mann an einem Einfamilienhaus im Ort. Er wolle den Fernsehanschluß prüfen. Da ein entsprechender Anschluß im Haus gar nicht vorhanden ist, sollte er gehen. Als er dies zunächst nicht wollte, vertrieb ihn der Hausbewohner lautstark.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: lassen sie keine fremden Personen in ihr Haus, wenn sie diese nicht selbst einbestellt haben!

Stoetze - Verkehrsunfall auf der B 191

Am Freitag, gegen 14 Uhr, geriet eine 23jährige mit ihrem Pkw Ford/KA in's Schleudern, nachdem sie aus unbekannter Ursache auf den Grünstreifen geraten war. Das Fahrzeug prallte in Höhe des Abzweigs nach Bankewitz gegen die Leitplanke. Die 23jährige erlitt einen Schock, Pkw und Leitplanke wurden beschädigt.

Uelzen - Vermisste Person

Ein 65jähriger wurde seit Samstagabend in einer Wohneinrichtung in Oldenstadt vermißt. Eine großangelegte Suchaktion mit Polizei, Feuerwehr und DRK, bei der auch eine Drohne und Suchhunde zum Einsatz kamen, konnte in den Morgenstunden abgebrochen werden, da der Herr im Uelzener Stadtgebiet an einer Haustür klingelte. Die Anwohner kannten ihn nicht, informierten aber die Polizei.

Uelzen - Betrunkener Radfahrer

Von seinem Fahrrad stürzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 55jähriger Mann aus Wrestedt, als er zwischen Uelzen und Westerweyhe unterwegs war. Um sich zu vergewissern, dass er sich bei dem Sturz nicht verletzt hatte, rief er selbst den Rettungsdienst. Verletzungen hatte der Herr nicht davongetragen. Da er aber unter Alkoholeinfluß stand, wurde die Polizei hinzugezogen. Bei einem freiwilligen Alcotest pustete der Bruchpilot 2,06 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen.

