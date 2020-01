Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: !!!ZEUGENAUFRUF!!! Zu Farbschmierereien werden Zeugen gesucht!

Gifhorn (ots)

Im Zeitraum vom 17.01.2019, gegen 17:30 Uhr und dem Folgetag gegen 16:00 Uhr kam es in der Straße im Kreuzkamp in Gifhorn zu einer Sachbeschädigung. Höhe der Hausnummer 6 wurde die Mittelwand einer Doppelgarage mit rosafarbener Farbe beschmiert. Die Straße Kreuzkamp ist die Verbindungsstraße zwischen dem Lehmweg und dem Pommernring und das beschmierte Objekt befindet sich zur Straße gewandt. Die Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe. Wer hat in dem angegebenen Zeitraum eine oder mehrere Personen gesehen, die im dortigen Bereich gehalten haben. Wer hat vielleicht die Tat beobachtet oder gehört, wie jemand mit dieser Tat geprahlt hat? Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Gifhorn unter der 05371-980324 oder jede andere Dienststelle in Ihrer Nähe.

