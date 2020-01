Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: !!!ZEUGEN ZU MUTWILLIGER BESCHÄDIGUNG GESUCHT!!!

Isenbüttel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 19.01.2020, gegen 03:00 Uhr beschädigen drei männliche Personen den festinstallierten Blitzer in der Calberlaher Straße in Isenbüttel. Die drei jungen Männer waren mit schwarzen Jacken bekleidet und hatten eine Trittleiter bei sich. Bei ihrer Tatausübung wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Anschließend begaben sie sich in Richtung Moorstraße. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer hat möglicherweise die Tat ebenfalls beobachtet oder die Täter vor oder nach der begangenen Sachbeschädigung gesehen oder gehört wie jemand über diese Tat gesprochen oder damit geprahlt hat? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Isenbüttel unter der Telefonnummer 05374 955 01 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell