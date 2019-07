Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Bensberg - 51-Jähriger ausgeraubt und verletzt

Bergisch Gladbach/Bensberg (ots)

Ein 51-Jähriger wurde Donnerstagabend (18.07) gegen 22:30 Uhr in einem Park an der Kreuzung Gladbacher Straße und Saaler Straße ausgeraubt und leicht verletzt.

Das Opfer wurde zunächst an einer Bushaltestelle auf der Kölner Straße von zwei unbekannten Männern angesprochen. Man bot dem 51-Jährigen Gegenstände zum Verkauf an und ging in Richtung der Saaler Straße. An der unbeleuchteten Parkfläche Saaler Straße/Gladbacher Straße holte einer der Männer einen Gegenstand aus seiner Tasche und schlug damit mehrfach auf das Opfer ein. Anschließend entrissen die Täter dem 51-Jährigen seine Jacke und flüchteten.

In der Jacke befanden sich eine Geldbörse mit einer geringen Summe Bargeld und Personaldokumente. Das Opfer trug Schürfwunden und Hämatome an Arm und Bein davon.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sollen zwischen 35 und 40 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Einer der Männer hatte kurze blonde Haare und soll 175-180 cm groß sein, der andere besaß kurze dunkle Haare und soll 170-175 cm groß sein. Beide Täter sprachen mit ostdeutschem Akzent.

Zeugen, die zur Tatzeit etwas gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202-205-0. (ma)

