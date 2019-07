Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei versuchte Einbrüche

Leichlingen (ots)

Donnerstagnacht (18.07.) versuchte ein unbekannter Täter in zwei Wohnungen in der Straße An der Ziegelei einzubrechen. Beide Versuche scheiterten durch das Intervenieren der Bewohnerinnen.

Eine 61-Jährige wurde gegen 00:40 Uhr durch einen lauten Knall wach. Beim Nachsehen stellte sie von einer Fensterbank heruntergefallene Blumentöpfe sowie ein offenes Fenster fest. Offensichtlich hatte der Täter versucht, durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung zu gelangen. Beim Nachsehen konnte die Bewohnerinnen nur noch sehen, wie eine Person in Richtung Straße lief.

Kurz zuvor wurde eine 41-Jährige ebenfalls durch Geräusche wach und sah eine Person am Fenster stehen. Als die Bewohnerin den Unbekannten fragte, was er dort mache, ergriff dieser die Flucht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 170cm groß, dunkelblonde Haare an den Seiten kurz und oben etwas länger, circa 17-20 Jahre und von schmaler Statur.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202-205-0 entgegen (ma).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell