Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jährige bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Elspe wurde am Dienstag gegen 5.40 Uhr eine 20-jährige Fußgängerin verletzt. Zunächst befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw die Peter-Soemer-Straße und wollte nach rechts, auf die Bielefelder Straße abbiegen. Die Fußgängerin beabsichtigte zeitgleich, die Straße zu überqueren. Dabei sah sie nach eigenen Angaben den herannahenden Pkw, schätzte vermutlich aber die Entfernung und die gefahrene Geschwindigkeit falsch ein und querte die Fahrbahn, ohne erneut nach dem von links kommenden Verkehr zu schauen. Trotz einer Bremsung konnte der Pkw-Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei verletzte sich die 20-Jährige am Unterschenkel. Sie suchte selbstständig einen Arzt auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell