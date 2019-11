Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Northeim (ots)

Einbeck, Jahnstraße - Mittwoch, 20.11.2019, zwischen 17.30 Uhr und 22.45 Uhr

EINBECK (fal) - Am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 22.45 Uhr sind Unbekannte in der Jahnstraße durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Alle Zimmer des Hauses wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde weder Bargeld noch Schmuck gestohlen. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge in oder in der Nähe der Jahnstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell