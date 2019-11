Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheibenwischer entwendet und Auto zerkratzt

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Ein 61 Jahre alter Dasseler hat am Montag, 18.11.2019, seinen Pkw gegen 18.30 Uhr in der Ritterstraße auf der Parkfläche in Höhe einer ehemaligen Drogerie abgestellt. Als er am nächsten Nachmittag mit seinem Auto weggefahren ist, bemerkte er, dass der linke Scheibenwischer fehlte. Dieser wurde offensichtlich abgebrochen und entwendet. Durch das Abbrechen wurde außerdem noch der Lack zerkratzt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 500,-Euro entstand. Eventuelle Zeugen, die hierzu Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Dassel oder dem Polizeikommissariat Einbeck.

