Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 12-Jähriger stürzt mit Motorroller

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 12-Jähriger mit einem 13-Jährigen Sozius, beide aus Recklinghausen, auf einem Kleinkraftrad auf der Hochstraße. Eine Zeugin erkannte, dass es sich um Kinder handelt, und sprach die beiden an. Bei dem Versuch einen Bordstein hochzufahren, um anzuhalten, stürzten die Jungs und verletzten sich. Eine Fahrerlaubnis konnte der 12-Jährige natürlich nicht vorweisen. Das Kleinkraftrad war außerdem gestohlen. Die beiden Recklinghäuser mussten leichtverletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand 400 Euro Sachschaden.

