Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 45-Jähriger greift grundlos 22 Jährigen an

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 7.40 Uhr, traf ein 45-Jähriger aus Düsseldorf am Busbahnhof nach ersten Erkenntnissen zufällig auf einen ihm unbekannten 22-Jährigen aus Marl. Nach Hinweisen von Zeugen sprach und schrie der 45-Jährige den 22-Jährige plötzlich und ohne erkennbaren Grund an und hielt ihn am Jackenkragen fest. Als dieser sich aus dem Griff befreien wollte, versetzte der 45-Jährige ihm einen Kopfstoß. Zeugen überwältigten den 45-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde zur Wache gebracht. Da der 45-Jährige einen psychisch auffälligen und verwirrten Eindruck machte, wurde die Ordnungsbehörde zur Prüfung einer Einweisung informiert. Durch den Angriff wurde der 22-Jährige leicht verletzt.

