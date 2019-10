Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Falscher Wasserwerker flüchtet mit Beute

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer 88-Jährigen an der Martin-Luther-Straße. Der Mann gab sich an der Sprechanlage als Wasserwerker aus, die Geschädigte ließ ihn ins Haus. Unter einem Vorwand lief der Mann durch das Haus. Später stellte die 88-Jährige fest, dass Bargeld und Schmuck fehlen. Der Tatverdächtige hatte im Schlafzimmer die Schubladen durchsucht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, kurze Haare, stabile Statur, ca. 1,75 m, 30-40 Jahre, trug rötliche Handschuhe

Um Hinweise bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell