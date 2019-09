Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Tennishalle

In der Zeit von Montag, 16. September 2019, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 17. September 2019, 10.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Tennishalle an der Straße Großer Kamp West. Dort wurden diverse Schlüssel entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17. September 2019 befuhr ein 15-jähriger Friesoyther gegen 17.00 Uhr mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg der Ellerbrocker Straße. Eine 58-jährige Friesoytherin befuhr die Straße mit ihrem Opel Astra in entgegengesetzte und wollte von dort nach rechts in die Spreestraße abbiegen. Dabei übersah die Friesoyther in den Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell