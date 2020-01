Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 9-Jährige geht mit gutem Beispiel voran - "Fundgeld" bei der Polizei abgegeben

Weyhausen (ots)

Am 23.01.2020, etwa 13:20 Uhr findet die 9-jährige Paula V. im Nahbereich des Dorfgemeinschaftshaus Weyhausen einen 10 Euro Schein. Sie zögerte nicht und brachte den Schein unverzüglich zur Polizeistation in Weyhausen und übergab ihn hier den Beamten. Der 10 Euro Schein wird durch die Polizei an das Fundamt der Samtgemeinde Boldecker Land weiterleiten. Ein großes Lob von den Beamten der Polizeistation Weyhausen für die ehrliche Finderin.

