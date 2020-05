Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ mit gefälschter Plakette - Polizei ermittelt ++ Pedelec kollidiert seitlich mit Pkw - leicht verletzt ++ Auseinandersetzung und Streit zwischen mehreren Jugendlichen/Heranwachsenden ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.05.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - nach Wortwechsel "geohrfeigt"

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Wortwechsel in den Nachtstunden zum 15.05.20 vor der Sparkasse-Filiale in der Universitätsallee. Nachdem ein 18-Jähriger gegen 00:15 Uhr Geld abgehoben hatte, wurde er von einem Unbekannten im Beisein mehrerer anderer Personen dumm "angelabert". Als der 18-Jährige sich entfernte, folge der Jugendliche diesem, schubste und ohrfeigte diesen im Rahmen des weiteren Streitgesprächs. Danach verschwand der Täter mit seinen Kumpels. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 17-19 Jahre - ca. 185 -190 cm - kräftige/muskulöse Statur - 3-Tage-Bart - europäische Erscheinung - Bekleidung: dunkelgrüne Jacke, dunkelblaue/-graue Mütze und schwarze Jogginghose

Der Begleiter des unbekannten Täters wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 cm - dick - 3-Tage-Bart - europäische Erscheinung - Bekleidung: schwarzer Adidas Pullover, schwarze Adidas Cap und graue Jogginghose

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - mit gefälschter Plakette - Polizei ermittelt

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Touran stoppte die Polizei mit vermutlich gefälschter HU-Plakette in den Morgenstunden des 15.05.20 Am Sande. Bei der Kontrolle des rumänischen Staatsbürgers mit seinem Pkw mit rumänischen Kennzeichen stellte die Beamten die Fälschung fest. Kennzeichen und Fahrzeugschein stellten die Beamten im Rahmen des Strafverfahrens sicher.

Adendorf - Pedelec kollidiert seitlich mit Pkw - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Nachmittagsstunden des 14.05.20 im Bereich der Artlenburger Landstraße. Der Mann war gegen 15:00 Uhr ortsauswärts am Fahrbahnrand unterwegs und übersah beim Wechseln der Fahrbahnseite einen von hinten kommenden Pkw Opel eines 65-Jährigen. Durch die Kollision stürzte der Pedelec-Fahrer und erlitt Verletzungen an den Händen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Das Verbot der Durchfahrt kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 15.05.20 in der Salzstraße. Dabei ahndeten die Beamten binnen einer Stunde 13 Verstöße.

Lüchow-Dannenberg

Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung und Streit zwischen mehreren Jugendlichen/Heranwachsenden - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Zu einem Streit zwischen mehr als ein Dutzend Uelzener Jugendlichen und Heranwachsenden kam es in den späten Abendstunden des 14.05.20 in der Dieterichstraße. Nachdem mehrere Personen zusammen Alkohol in einer Wohnung konsumiert hatten, verliess eine Jugendliche die Wohnung zusammen mit mehreren Freunden. In der Folge kam es gegen 23:30 Uhr auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Dieterichstraße. Die Polizei stellten von mehr als 20 Beteiligten und Zeugen die Personalien fest und ermittelt u.a. wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen sechs 17, 17, 17, 18, 19 und 20 Jahre alte junge Männer aus Uelzen beider Parteien. Die weiteren Ermittlungen und Befragungen der Beteiligten auch zu den Hintergründen dauern an.

Bad Bevensen - mit Baum kollidiert - Alkohol im Spiel

Mit einem Baum kollidierte ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Nachmittagsstunden des 14.05.20 in der Verladestraße. Der Mann war nach Angaben von Zeugen gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw zügig über einen dortigen Parkplatz gefahren, kam ins Schleudern, fuhr über die Verladestraße und kollidiert mit einem Baum. Der Mann, bei dem Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell