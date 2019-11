Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Wenden

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Am Sonntagmittag (10. November) ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Kreuzung "Schwalbenweg/Hardter Weg" ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte (50 und 15 Jahre) leicht verletzt wurden. Ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer übersah an der Kreuzung einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Audi-Fahrer. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Der Geschädigte und sein Sohn begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell