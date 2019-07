Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Messer nach Ladendiebstahl am Kölner Hauptbahnhof durch Bundespolizei sichergestellt

Gestern Abend entwendete ein Dieb hochwertige Parfüms im Gesamtwert von 875 Euro. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und fanden bei der Durchsuchung ein Messer griffbereit in seiner Hosentasche.

Am 18.07.2019 gegen 21:00 Uhr wurde die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof alarmiert, da sich ein Ladendieb in einer Parfümerie gegen die Festnahme durch den Detektiv wehrte. Der 31-jährige Türke aus Euskirchen hatte zuvor sechs Markenparfüms eingesteckt und wurde vor dem Geschäft gestellt. Die Bundespolizei nahm den Mann fest. Auf der Dienststelle fanden sie ein Messer auf, dass er griffbereit dabei hatte. Die Polizisten stellten das Messer sicher. Der renitente Ladendieb ließ sich nicht beruhigen und verletzte einen der Bundespolizisten leicht.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen "Räuberischem Diebstahl mit Waffen" und "Körperverletzung" ein. Der Mann wurde festgenommen und wird voraussichtlich heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Sachverhalt wurde dem zuständigen Kriminalkommissariat übergeben.

