Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Räuberischer Diebstahl in Olpe

Olpe (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:20 Uhr bemerkte die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Olpe auf der Martinstraße einen Ladendiebstahl. Die Mitarbeiterin sprach daraufhin die Ladendiebin an. Diese entfernte sich jedoch in Richtung Innenstadt und schlug nach der Mitarbeiterin, als diese sie aufhalten wollte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: ältere Dame, lange dunkle Haare, kräftige Statur, ausländisches Aussehen. Besonders auffällig soll eine goldene Weste als Bekleidung gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter 02761-9269-2550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell