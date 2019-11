Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geschwindigkeitsmessung - Pkw Fahrer über 50 km/h zu schnell

Drolshagen (ots)

Der Verkehrsdienst Olpe führte am 07.11.2019 in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, in Drolshagen Bleche im Bereich Simonspicke, eine Radarmessung durch. Dabei wurden insgesamt 51 Fahrzeuge festgestellt, die in dem 70er Bereich deutlich zu schnell waren. So fertigten die Beamten insgesamt 13 Anzeigen. Tageschnellster war ein Pkw-Fahrer, der mit 122 km/h in dem unübersichtlichen Einmündungsbereich zur Simonspicke unterwegs war. Gegenüber der Messstelle befindet sich eine Bushaltestelle, an der Schüler aus- und einsteigen. Den Fahrer erwartet, neben der Anzeige, ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass sie mit Geschwindigkeitsmessungen Verkehrsunfälle verhindern will. Sie wurden im vorliegenden Fall von den Anwohnern ausdrücklich begrüßt. Bei 70 km/h wird ein aufmerksamer Autofahrer einen Anhalteweg von ca. 50 Metern haben. Bei einer Geschwindigkeit von 125 km/h liegt dieser bei über 100 Metern - und das unter optimalen Bedingungen.

