POL-LG: ++ von Hund umgerannt - Passantin erleidet Knochenbruch ++ Jugendlicher kontrolliert - Drogen sichergestellt ++ Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter hat am 14.05.20, gegen 03.00 Uhr, versucht die Scheibe eines Geschäftes in der Thorner Straße einzuwerfen. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, jedoch gelangte der Täter nicht in das Geschäft hinein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Der Täter war ca. 180 cm groß, schlank und mit blauer Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet.

Adendorf - Jugendlicher kontrolliert - Drogen sichergestellt

Am Nachmittag des 13.05.20 wurde von der Polizei ein 17-Jähriger im Bereich eines Spielplatzes in der Wohnsiedlung Zum Weißenstein kontrolliert. Der Jugendliche roch stark nach Marihuana. Er übergab den Polizeibeamten einen Klemmleistenbeutel mit einer nicht geringen Menge Marihuana. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt.

Dahlenburg/ Lüneburg - Scheiben eingeschlagen

Am 13.05.20, zwischen 05.15 und 06.00 Uhr, haben unbekannte Täter die Heckscheibe eines Audi eingeschlagen, der im Moorweg in Dahlenburg abgestellt war. In der Lünertorstraße in Lüneburg wurde ebenfalls am Mittwoch, zwischen 12.00 und 13.45 Uhr, eine Seitenscheibe eines Pkw Mazda eingeschlagen. Entwendet wurde in beiden Fällen nichts. Es entstand jeweils ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - bei Diebstahl erwischt - Haftbefehl bezahlt

Eigentlich hatte der 40-Jährige "nur" Ware im Wert von fünf Euro gestohlen, als er bei einem Ladendiebstahl am Spätnachmittag des 13.05.20 erwischt wurde. Als seine Personalien jedoch von den Polizeibeamten überprüft wurden stellten sie fest, dass noch ein Haftbefehl vorlag. Zum Glück hatte der 40-Jährige ausreichend Bargeld dabei, um die noch offenen 252 EUR gleich zu bezahlen. Eine Strafanzeige wegen des Ladendiebstahls erhielt er trotzdem.

Korrektur: Lüneburg - mit Glas geschlagen - 7 Tage weggewiesen

Nach der Auseinandersetzung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stadtteil Neu Hagen ist nicht, wie am Dienstag irrtümlich mitgeteilt der 37 Jahre alte Mann, sondern die 34-jährige Frau weggewiesen worden. Es besteht der dringende Verdacht, dass die 34-Jährige, die mit dem Mann in einer Wohngemeinschaft lebt, dem 37-Jährigen ein Glas auf den Kopf schlug und mit einer Holzlatte angriff. Den Angriff konnte der 37-Jährige jedoch abwehren. Er wurde leicht verletzt. Die 34-Jährige wurde 7 Tage aus der Wohngemeinschaft weggewiesen und erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Amelinghausen - Kennzeichen gestohlen

Von einem Mazda, der auf einem Grundstück im Försterweg abgestellt war, haben unbekannte Täter in der Nacht zum 13.05.20 die Kennzeichen LG - GH 999 abgebaut und gestohlen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - von Hund umgerannt - Passantin erleidet Knochenbruch

Bereits am Morgen des 14.02.2020 wurde eine 70 Jahre alte Frau aus Hitzacker von einem Husky-ähnlichen Hund einer Joggerin angesprungen, stürzte in Folge und erlitt einen Bruch des Schultergelenks, mit dem sie nicht nur in der Klinik in Dannenberg, sondern in einem Unfallkrankenhaus in Hamburg behandelt werden musste. In den jeweiligen Kliniken verblieb die Betroffene über mehrere Tage und musste operiert werden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Fußweg im Außenbereichs einer Wohnanlage in der Straße Am Kurpark. Nachdem der Hund die 70-Jährige angesprungen und zu Boden gestoßen hatte, sprach die Joggerin zwar kurz mit der am Boden liegenden Frau, setzte dann jedoch ihren Lauf fort, ohne Hilfe zu leisten oder ihre Personalien zu hinterlassen. Die Hundehalterin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 30 bis 35 Jahre alt, - hübsche/gepflegte Erscheinung, - moderne sportliche Bekleidung.

Bei dem Hund soll es sich nach bisherigen Ermittlungen nicht um einen Husky sondern einen Husky-ähnlichen Hund gehandelt haben.

Bislang konnte der Hund bzw. die Hundehalterin nicht ermittelt werden. Die Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/987010, bittet um sachdienliche Hinweise.

Lüchow - Einbruch in Bibliothek

Zwischen dem 13.05.20, 12.30 uhr, und dem 14.05.20, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Bibliothek in der Straße Amtsfreiheit ein. Die Täter brachen eine Tür auf, durchsuchten sämtliche Räume und entdeckten schließlich einen Tresor. Der Tresor wurde von den Tätern gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld sowie ein Tablet entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - nach Unfall geflüchtet

Am 13.05.20, gegen 11.50 Uhr, stellte ein 67-Jähriger seinen schwarzen Pkw VW Kombi auf dem Parkplatz St. Georgshof ab. Als er gegen 12.20 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang Unbekannter gegen die linke Fahrzeugseite gestoßen war und einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht hatte. Der Unbekannte war nach dem Unfall jedoch weggefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Am 13.05.20, gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger mit seinem BMW die Burgstraße. In Höhe eines Geschäftes für Herrenmode soll es zu einer Berührung zwischen dem Pkw und einer 30 Jahre alten Fußgängerin gekommen sein, bei der die 30-jährige leicht verletzt wurde. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Suhlendorf - Greifschaufel entwendet

Zwischen dem 12.05.20, 17.00 Uhr, und dem 13.05.20, 07.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter eine Greifschaufel (eine sogenannte Krokodilschaufel) Powergrab, die an einem Stall in der Straße Groß Ellenberg abgelegt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, entgegen.

