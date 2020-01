Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brandalarm in Firmengebäude - Zwei Unfälle auf der B290 - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs - Sonstiges

Aalen (ots)

Satteldorf: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 07:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Lenker eines Pkw Toyota die B290 von Wallhausen in Richtung Crailsheim. An der Abzweigung zur A6 wollte er nach links auf die BAB in Fahrtrichtung Heilbronn abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW Transporter eines 22-jährigen Lenkers. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der VW Bus nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Der Toyota wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes etwa 10 Meter rückwärts geschleudert. Hierbei wurde der Toyota-Lenker schwer und der VW Bus-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Satteldorf mit zwei Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz.

Crailsheim: Omnibus beschädigt PKW

Beim Rangieren mit seinem Omnibus beschädigte am Montag um 18:30 Uhr ein 58-Jähriger einen in der Wilhelm-Maybach-Straße geparkten PKW Toyota. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am Dienstag um kurz nach 03:30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Crailsheim einen Fahrradfahrer, welcher auf der Goethestraße unterwegs war und mit seinem unbeleuchteten Fahrrad bei seiner Fahrt die komplette rechte Fahrbahnseite inklusive Gehweg benötigte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Der 51-Jährige wurde deswegen in ein Klinikum zur Blutentnahme verbracht.

Rot am See: Zwei Unfälle auf der B290

Am Montag um 15:40 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Audi A5 die B290 in Fahrtrichtung Blaufelden. Etwa 300 Meter nach der Abzweigung zum Schuckhof kam der PKW aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von er Fahrbahn ab. Hierbei entstand am Fahrzeug Totalschaden in Höhe von etwa 80000 Euro.

Gegen 16:50 Uhr kam es an derselben Stelle zu einem Folgeunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 11.000 Uhr. Ein 81-jähriger Lenker eines Ford übersah, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgrund der Bergung des verunfallten Audi anhalten mussten und fuhr auf den vor ihm stehenden PKW BMW eines 29-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der BMW auf den davorstehenden PKW Mazda eines 55-Jährigen aufgeschoben. Der 29-jährige BMW-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Montag um kurz nach 16 Uhr befuhr ein 23-jähriger Lenker eines VW Transporter den Lachenweg. An der Kreuzung zur Rüdderner Straße übersah der 23-Jährige einen von rechts kommenden PKW BMW eines 71-Jährigen. Beim Zusammenstoß er beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Bei dem Unfall wurde der BMW-Lenker sowie seine 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Crailsheim: Brandalarm in Firmengebäude

Aufgrund eines technischen Defektes wurde am Montag um 16:50 Uhr ein Brandalarm in einem Firmengebäude in der Procter-und-Gamble-Straße ausgelöst. Aufgrund eines heiß gelaufenen Keilriemens kam es zu einem kleinen Brand in einer Belüftungsanlage, welcher durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort kamen, gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Montag um 16:20 Uhr betrat ein 80-jähriger Mann die Landstraße 1060 im Bereich des Hasenbühlwaldes, zwischen Sulzdorf und Hessental, um die Fahrbahn von Erdreich zu reinigen, nachdem ein Traktor von einem Feldweg auf die Landstraße einfuhr. Ein heranfahrender 56-jähriger Golf-Lenker erkannte den Mann und bremste sein Fahrzeug stark ab. Ein nachfolgender 33-jähriger Dacia-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den bereits stehenden VW Golf auf. Nachfolgend fuhr noch ein 52-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz auf den Dacia auf. Bei diesem Unfall entstand ein Gesamtschachschaden in Höhe von etwa 48.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: PKW prallt gegen Baum

Beim rückwärts Rangieren auf dem Gelände vor dem Globe Theater prallte am Montag um 10 Uhr ein 38-jähriger Lenker eines PKW BMW gegen einen Baum. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Fichtenau: PKW fährt auf Sattelzug auf

Am Dienstag um kurz vor 4 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lenker eines PKW Nissan die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen prallte der PKW vermutlich infolge eines sogenannten Sekundenschlafes des Fahrers auf einen vorausfahrenden Sattelzug eines 58-jährigen Fahrers. Der Lenker des Sattelzuges konnte nach dem Unfall seinen Zug auf dem Standstreifen anhalten. Der PKW geriet nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Von dort wurde das Fahrzeug wieder abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

