POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle

Backnang-Waldrems: Rückschaupflicht missachtet

Ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw Renault befuhr am Montag gegen 18.25 Uhr, die B 14 in Richtung Stuttgart. Als vor ihm bei einer dortigen Tankstelle ein Auto rechts abbiegt und dazu abbremste, wollte der 55-Jährige den vorausfahrenden Pkw überholen und wechselte auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er einen neben ihm fahrenden Pkw Mini und stieß mit diesem zusammen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer stieß am Dienstag gegen 14 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Etzwiesenstraße gegen einen Pkw Renaut Megane und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Der Verursacher flüchtete ohne den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu melden. Mögliche Zeugen des Unfalls werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Ein 52-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Montag gegen 20.20 Uhr bei der Ausfahrt Waiblingen-Beinstein die B 29 und wollte nach rechts auf die L 1193 in Richtung Waiblingen abbiegen. Hierbei stieß er mit einem Mercedes-Fahrer zusammen, der in Richtung Waiblingen gefahren war und den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Bei dem Unfall wurde eine Mitfahrerin im Pkw Mercedes leicht verletzt. Die Sachschäden an den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt wurden, beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Alfdorf: Auffahrunfall

8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 17.40 Uhr ereignete. Eine 41-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Kuga bemerkte beim Befahren der Hauptstraße zu spät das Halten des vorausfahrenden Verkehrs. Infolgedessen fuhr sie auf die Autos auf und beschädigte dabei einen Audi A8 und einen Pkw Skoda Superb. Die Insassen blieben unverletzt.

Schorndorf: Unfall am Kreisverkehr

Eine 54-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Montag gegen 6.30 Uhr die Haubersbronner Straße und wollte in den dortigen Winfried-Kübler-Kreisverkehr einbiegen. Sie missachtete hierbei die Vorfahrt und stieß im Kreisel mit einem Pkw Suzuki zusammen. Die Insassen blieben unverletzt. Die Schäden an den Autos wurden auf 8000 Euro beziffert.

Weinstadt-Großheppach: Baustellengerät entwendet

Zwischen Mittwoch, den 22.01.2020 und Montag, 27.01.2020 wurde im Heuweg ein Baustellenanhänger aufgebrochen und hieraus ein Stampfer im Wert von rund 1500 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall

Ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte am Montag, gegen 14:10 Uhr an der Kreuzung Alte Bundesstraße / Westumfahrung zu spät, dass der vor ihm fahrende 55 Jahre alte Honda-Fahrer bremsen musste und fuhr diesem auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Waiblingen-Hegnach: Wohnungseinbruch

Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr brachen am Montag bislang unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Hartweinbergstraße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Waiblingen: Diebstahl aus Umkleidekabine

Während mehrere Jugendliche am Montagabend zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr beim Fußballtraining waren, begaben sich bislang unbekannte Diebe in die unverschlossene Umkleidekabine in der Rechbergstraße und entwendeten aus deren Sporttaschen diverse Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Vorfahrt missachtet

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, gegen 16:40 Uhr in der Hochdorfer Straße. Eine 55 Jahre alte Ford-Fahrerin wollte von der Hochdorfer Straße nach links in die Schillerstraße abbiegen und übersah missachtete hierbei die Vorfahrt einer von links kommenden 34-jährigen Mercedes-Fahrerin. Verletzt wurde beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw zum Glück niemand.

Schwaikheim: In Wohnhaus eingebrochen

Gegen 18 Uhr nutzten am Montag Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Holzgasse aus, brachen über ein gekipptes Fenster in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030.

Aus aktuellem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass

- Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschlossen werden sollten

- gekippte Fenster offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen sind

- Rollläden nur zur Nachtzeit und nicht tagsüber geschlossen werden sollten, damit Sie nicht sofort Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere Präventionshinweise zum Einbruchsschutz finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de/sicherheitstipps.

