Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, gescheiterter Überfall und ein Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Montag wurde nach Mitternacht in eine Gaststätte in der Gartenstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten über selbiges in die Räume. Hier brachen sie zwei Geldspielautomaten auf. Der Reine Sachschaden wird auf 4000 Euro beziffert. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Überfall scheiterte

Ein schwarz gekleideter und maskierter Mann betrat am Freitag gegen 17.30 Uhr eine Metzgerei im Kolpingweg und bedrohte die anwesende Verkäuferin mit einer Schusswaffe. Er sprach etwas in ausländischer, unverständlicher Sprache. Die Verkäuferin flüchtete in einen anderen Raum und schloss die Türe. Der Räuber entfernte sich anschließend ohne Beute in Richtung Krankenhaus. Weitere Hinweise auf den Mann, der auch schwarze Handschuhe und eine Sonnenbrille trug, nimmt das Kriminalkommissariat Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen.

Ellwangen: Toyota übersehen

Mehrere tausend Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Montagmittag in der Dalkinger Straße. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 12.40 Uhr mit seinem VW von einem Grundstück auf die Straße aus und übersah dabei eine 35-jährige Toyota-Fahrerin, sodass es zum Unfall kam. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Spraitbach: Einbruchsversuch in Grundschule

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes versuchten Unbekannte in die Grundschule in der Schulstraße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten mehrere Fenster aufzubrechen, die jedoch standhielten. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter Telefon 07176/6562 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell