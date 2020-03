Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Gullideckel in Büroscheibe geworfen; Wer hat Verdächtige(s) wahrgenommen?

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag warf ein bislang unbekannter Täter einen rechteckigen Gullideckel in die Fensterscheibe eines Büros in der Straße In den Weinäckern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Büro nicht betreten. Ob der Unbekannte lediglich die Scheibe demolieren oder in das Büro einbrechen wollte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Wiesloch.

Zeugen, die Verdächtige in der Nacht in Tatortnähe festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222 57090 in Verbindung zu setzen.

