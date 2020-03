POL-AUR: Norderney - Einbruch in Gaststätte

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norderney - Einbruch in Gaststätte

Unbekannte sind in eine Gaststätte in der Wedelstraße auf Norderney eingebrochen. Die Täter verschafften sich am Dienstagmorgen, zwischen 2.15 Uhr und 8.55 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Bar. Sie brachen nach ersten Erkenntnissen mehrere Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld und Elektrogeräte. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 92980.

