Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kleidercontainer gebrannt

Ludwigshafen (ots)

Am 22.01.2020, gegen 21:50 Uhr, meldete eine Zeugin, dass aus einem Kleidercontainer in der Abteistraße Flammen schlugen. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

