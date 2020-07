Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Zwei Einbrüche beschäftigen Ermittler; Zeugen gesucht

wiesloch (ots)

Zwei Einbrüche, die von bislang unbekannten Tätern in der Nacht von Freitag auf Samstag verübt wurden, beschäftigen die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist dabei auch Gegenstand der Ermittlungen.

Ein oder mehrere Täter brachen in eine Station des Psychiatrischen Zentrum Nordbaden ein und durchsuchten sämtliche Büros nach lohnenswerter Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Einbruch wurde am Samstag kurz nach 18 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. Eine Absuche mit einem Polizeihund verlief ohne Ergebnis.

Bereits am Samstagmorgen, gegen 8.30 Uhr wurde dem Polizeirevier ein Einbruch in eine Firma in der Baiertaler Straße, Bereich Schlangengrundgraben, gemeldet. Dort hatten der oder die Täter, neben Schränken und Schubladen in sämtlichen Bürosäumen auch den Firmentresor im Visier. Der Tresor, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war, wurde nach dessen Aufflexen durchsucht. Pech für den oder die Einbrecher nur, dass sich nur Papiere darin befanden. Ob etwas gestohlen wurde, muss auch hier noch ermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu wenden.

