POL-DH: --- Unfallflucht mit hohem Schaden in Diepholz - Unfall an Kreuzung in Weyhe - E-Bike in Twistringen entwendet

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Donnerstag an der Kreuzung Rieder Straße / Sudweyher Straße wurden beide beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Gegen 05.20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Bremer mit seinem Pkw Seat die Rieder Straße in Richtung Riede. An der Kreuzung Rieder Straße / Sudweyher Straße übersah er vermutlich eine Baustellenampel und kollidierte in der Kreuzung mit dem Pkw eines 33-jährigen Sykers. Die Lichtzeichenanlage wurde im Rahmen der Bauarbeiten an der Sudweyher Straße eingerichtet. Der 33-jährige Syker war aus Sudweyhe gekommen und wollte an der Kreuzung Richtung Bremen einbiegen. Beide Pkw wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von über 10000 Euro.

Diepholz - Verkehrskontrolle mit Folgen

In der Nacht zu Freitag stoppte die Polizei in Drebber, Im Flecken, eine Pkw-Fahrerin zu einer Kontrolle. Die 44-jährige Fahrerin stand in Verdacht, unter Alkoholeinfluss oder Betäubungsmitteln, den Pkw VW-Golf gefahren zu haben. Da sie alle freiwilligen Tests ablehnte, wurde sie von der Polizei zur Blutprobenentnahme zum Krankenhaus gefahren. Bei der Blutprobenentnahme leistete die 44-Jährige massiv aktiven Widerstand, trat und schlug um sich und biss einer Polizeibeamtin durch die Jacke in den Arm. Die Blutprobe wurde trotzdem entnommen. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, war aber weiter dienstfähig. Da sich die 44-Jährige nicht mehr beruhigen ließ und erheblich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand, wurde sie in Gewahrsam genommen und musste die bei der Polizei verbringen.

Diepholz - Unfallflucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte in der Von-Hünefeld-Straße am Dienstag in der Zeit zwischen 12.00 und 13.00 Uhr im Vorbeifahren einen abgestellten Audi. Die linke Seite des am Fahrbahnrand abgestellten Pkw wurde erheblich beschädigt. Der Unbekannte lieferte anschließend in der Nachbarschaft noch Ware aus, entfernte sich dann aber, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Audi entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Twistringen - Elektrofahrrad entwendet

In der Zeit von Dienstagabend, 22.00 Uhr, bis Mittwoch früh, 6.00 Uhr, wurde ein verschlossen abgestelltes Pedelec vom Hausgrundstück an der Theodor-Storm-Straße entwendet. Es handelt sich um ein Elektrofahrrad der Marke Raleigh im Wert von über 3000 Euro. Wer zu diesem Diebstahl Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, zu informieren.

Heiligenfelde - Auf Anhänger aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit hohem Schaden ist es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in Heiligenfelde gekommen. Eine 53-jährige Heiligenfelderin befuhr mit einem PKW mit Anhänger die Jardinghauser Straße in Richtung Heiligenfelde, als kurz vor dem Ortseingang ein hinter ihr fahrender 36-jähriger Mann aus Bassum auf den Anhänger auffuhr. Dadurch geriet der Anhänger ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden an beiden PKW, am Anhänger, an einem Baum sowie an der Fahrbahnoberfläche in Höhe von mindestens 16000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

